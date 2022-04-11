تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسلات رمضان.. مفاجآت وأحداث مشوقة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مفاجآت وأحداث مشوقة.. ملخص الحلقات التاسعة من مسلسلات رمضان»، حيث اجتمع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، مع محمد مرسي، وأبلغه الأخير بأنّه سيكون سعيدا إذا أصبح من الجماعة، لكن السيسي رفض وقال له إنّه ليس إخوان ولن يكون من الإخوان أو السلفيين.

ملخص مسلسل الاختيار 3

وشهدت الحلقات التاسعة من مسلسلات رمضان أحداثا جديدة ومشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، التي جاءت بعنوان «الرفق واللين والتسليم»، لقاء الضابط زكريا يونس مع «بسام»، الذي طلب منه حماية أسرته قبل العمل معه، ومنحه قلم، عبارة عن فلاشة مسجل عليها جانبا من اجتماعات الخلية التكفيرية.

ملخص مسلسل «العائدون» و«فاتن أمل حربي»

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون، بطرح فكرة على محمد عادل، كي يتضمن الفيلم الذي سيخرجه أحداثا سياسية، لكنه يرفض الأمر، ويؤكد أنّ الفيلم سيناقش حالة إنسانية ولا علاقة له بالسياسة، وتستمر محاولات تجنيده في الجماعة الإرهابية.

وفي مسلسل «فاتن أمل حربي»، اصطحبت الشرطة هالة صدقي للاطلاع على جثث المشرحة، لتحديد ما إذا كانت إحداها لزوجها، وجاءت نيللي كريم لمساعدتها، أما الأخصائية الاجتماعية في مدرسة ابنة نيللي كريم، فأخبرتها بأنّ ابنتها تعاني من مشكلات نفسية سيئة، وغيرت اسمها على ورقة الامتحان لتنسبه إلى والدتها بدلا من والدها.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل «مكتوب عليّا»

أما في مسلسل «مكتوب عليّا»، فطلبت آيتن عامر من هنادي مهنا، أن توصلها إلى المنزل، بعد أن تركها أكرم حسني أمام قسم الشرطة، وذهب لمقابلة عمرو عبدالجليل في مكتبه، ووضعه في اختبار صعب حتى يتعرف على حقيقته.