مسلسل العائدون الحلقة 9 تشهد ظهور محمد ممدوح كـ«ضيف شرف»

شهد مسلسل العائدون، عدد كبير من الأحداث المهمة، إذ تطلع تنظيم داعش الإرهابي للدخول إلى مصر، في المرحلة القادمة، كما تفاجئ الجمهور بظهور النجم محمد ممدوح، خلال مشهد النهاية في هذه الحلقة.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9

إذ جاء شخص للفنان ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9، ويطلب منه المجيء معه إلى القناة لأن محمود البزاوي يريد التحدث معه، ويسأل «ميدو»، عن الأمر، لكن لا يعرف السبب.

محمد ممدوح يظهر في نهاية مسلسل العائدون الحلقة 9

يذهب الفنان ميدو عادل، مع أحد الأشخاص الذي قابله أثناء سيره، ليجد النجم محمد ممدوح جالسًا أمامه، لينتهي مسلسل العائدون الحلقة 9 بهذا المشهد.

أبرز مشاهد مسلسل العائدون الحلقة 9

كانت أبرز اللقطات الذي شهدها مسلسل العائدون الحلقة 9، إقناع أمير كرارة، لمحمود عبد المغني، باستمرار العملية، وتنفيذ الخطة البديلة، وقيام التنظيم الإرهابي بالتخطيط للدخول مصر في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ظهور خاص لمحمد ممدوح في مشهد النهاية.