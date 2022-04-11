الأرصاد: انخفاض الحرارة من الغد حتى الجمعة.. «البسوا جواكيت بالليل»

نصحت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، نظرا لانخفاض درجات الحرارة ليلا، أو اصطحاب «جاكيت» حال الاضطرار للخروج في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر أيضا، خصوصًا أن الانخفاض بدرجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، موضحة أنَّ درجات الحرارة سترتفع يومي السبت والأحد بصورة مؤقتة عن المعدلات الطبيعية، ولكنها ستنخفض مرة أخرى.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التقلبات في الأحوال الجوية بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها مستمر حتى منتصف شهر أبريل، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وسطوع الشمس نهارا، خصوصا وأن درجات الحرارة ستنخفض ليلا طوال هذا الأسبوع وعلى مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت أنَّه خلال درجات الليل تنخفض درجات الحرارة الصغرى، إذ كانت تسجل 17 درجة مئوية و16 درجة مئوية، ولكن سنشهد هذا الأسبوع تسجيل درجات الحرارة بين 14 درجة مئوية و15 درجة مئوية، لذا سيشعر المواطنين بالأجواء الشتوية خلال فترات الليل.

استمرار التقلبات الجوية حتى بعد أعياد شم النسيم

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار التقلبات الجوية للطقس حتى بعد أعياد شم النسيم، وبعدها نستطيع ارتداء الملابس الصيفية فترات النهار والليل، موضحة أنَّه ستنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية ولكنها خفيفة ولن تؤثر على الرؤية الأفقية أو حركة المرور، ولذلك يجب القيادة بهدوء قدر الإمكان.

كما نصحت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي يشهدها فصل الربيع، موضحة أنَّه لا توجد أي فرصة لسقوط الأمطار على أي منطقة من مناطق الجمهورية.