الأرصاد الجوية تحذّر من طقس الغد 11 رمضان: ارتدوا الملابس الثقيلة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس أثناء الخروج ليلا، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، بداية من طقس غدا الثلاثاء 11 رمضان، الذي يتوقع أن يشهد انخفاضا نسبيا جديدا في درجات الحرارة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تزامنا مع فصل الربيع.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة حاليا تتأرجح حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمي على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى بين 24 و25 درجة، أما السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء فتتراوح الحرارة بين 19 حتى 20 درجة، وتسجل مدن ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء بين 26 حتى 28 درجة، في حين تسجل محافظات ومدن جنوب الصعيد 35 درجة أي انخفاضا بين 6 لـ9 درجات على محافظات شمال وجنوب الصعيد، مقارنة بطقس العشر أيام الماضية، إذ كانت درجات الحرارة تتراوح بين 40 لـ43 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ درجات الحرارة ستشهد مزيدًا من الانخفاض حتى الجمعة المقبل، إذ يسود البلاد طقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار وبارد ليلا، لتسجل درجات الحرارة الصغرى بين 14 لـ21 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة في مصر الإثنين 11-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة الإثنين في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 28 15

الإسكندرية 21 16

وادي النطرون 27 15

طنطا 28 14

شبين الكوم 28 14

دمنهور 27 15

بلطيم 26 15

مطروح 20 15

السلوم 19 14

سيوة 29 17

بورسعيد 23 15

دمياط 27 15

الزقازيق 26 15

المنصورة 26 15

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 15

العريش 22 15

رفح 21 14

رأس سدر 25 16

نخل 27 15

نويبع 31 16

طابا 30 16

كاترين 26 14

الطور 27 23

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 21

مرسى علم 31 21

الفيوم 30 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 15

أسيوط 32 14

سوهاج 28 19

قنا 39 22

الأقصر 40 23

أسوان 42 24

إدفو 41 24

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 39 20

شلاتين 34 18

أبو رماد 32 17

حلايب 39 19

رأس حدربة 29 18