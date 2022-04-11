«الأرصاد» تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: انخفاض الحرارة مستمر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض خلال فترات النهار وخلال فترات الليل ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، واليوم متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة مئوية.

والأجواء خلال فترة النهار هي أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، ويكون الطقس حار على شمال الصعيد.

الأجواء ستظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، موضحة أنه مع دخول فترات الليل سنشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ: «بدأنا نشعر بطقس مائل للبرودة على شمال البلاد خلال فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب البلاد».

من المتوقع من الغد مزيد من الإنخفاضات بدرجات الحرارة

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيبدأ في الازدياد خلال فترة الظهيرة حتى ساعات الليل، ما يزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أنه من المتوقع بداية من الغد، حدوث مزيد من الانخفاضات بدرجات الحرارة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية.

تحذير من تخفيف الملابس خلال الليل

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشعر مرة أخرى بالأجواء الباردة خلال فترات الليل، مشددة على ضرورة الحذر من تخفيف الملابس خصوصا خلال فترات الليل.