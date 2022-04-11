لاعبون جدد في الطريق.. توقعات بانتعاش بيزنس الشيشة الإلكترونية في مصر

من المرتقب أن تشهد سوق السجائر الإلكترونية في مصر انتعاشًا خلال الفترة المقبلة، في وقت تستعد شركات أجنبية عاملة في قطاع التبغ والتدخين دخول السوق، بعد القرارات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة لتقنين أوضاع منتجات السجائر الإلكترونية خلال الأشهر الماضية.

وفي ديسمبر الماضي، وافقت وزارة الصحة على رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية، وهو القرار الذي جاء عقب إصدار هيئة المواصفات والجودة المواصفة الخاصة بتلك النوعية من السجائر، في العام 2019، بعد تزايد انتشارها في الأسواق عبر عمليات التهريب، وتداولها دون أي سند قانوني أورسمي.

شركات جديدة

ومن المتوقع أن تبدأ شركات عاملة في قطاع السجائر الإلكترونية تحركاتها للحصول على حصة «بيزنس» السجائر الإلكترونية، والذي يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة من جانب فئة الشباب، ومن بين تلك الشركات، شركة «ريلاكس انترناشونال» الصينية، التي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في منتجات السجائر الإلكترونية.

وفي بيان لها اليوم قالت الشركة إن رفع الحظر المفروض على عمليات تداول واستيراد وتسويق السجائر الإلكترونية، يمهد الطريق لإنشاء أسواق منظمة غنية بفرص الأعمال التجارية، من خلال تلبية الطلب على المنتجات عالية الجودة حسب السن القانوني للمدخنين البالغين حول العالم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تغيرًا في خريطة سوق التدخين في مصر، خاصة مع طرح رخصة السجائر الجديدة، التي لم تعلن الحكومة بعد عن الفائز بها، حيث ستمنح الرخصة الفائز إمكانية تصنيع سجائر تقليدية، بجانب الجيل الجديد من السجائر، المتمثل في «التبغ المسخن»، و«السجائر الإلكترونية».

وبحسب بيان شركة «ريلاكس» فإن هناك نموًا كبيرًا في سوق السجائر الإلكترونية، حيث وصلت عائدات سوق السجائر الإلكترونية عالميًا نحو 22.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو السوق سنويًا بنسبة 4.19%.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه بعد الخطوة التي اتخذتها الحكومة، فإنها ستعمل مع أصحاب المصلحة في السوق المصرية لحماية القُصَّر، من هم دون السن القانونية، من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وحماية المستهلكين من المدخنين البالغين.

مكافحة التجارة غير المشروعة

وقال روبرت نعوس مدير الشؤون الخارجية في «ريلاكس إنترناشونال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا إن سماح مصر باستيراد وتداول السجائر الإلكترونية يدعم الأعمال التجارية القانونية في البلاد ومكافحة التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، وسيعود بالنفع الكبير على البيئة الاستثمارية والمستهلكين البالغين الذين يمكنهم الآن شراء بدائل متميزة بأعلى جودة.

وأضاف: «رفع هذا الحظر في مصر يُعد خطوة هائلة في الاتجاه الصائب، حيث أتاحت السلطات المصرية الفرصة أمام العديد من الأعمال والاستثمارات، سيسهم القرار في الانتعاش الاقتصادي للبلاد مع التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحصيل الإيرادات الضريبية من المنتجات المستوردة بشكل قانوني».

منع التهرب الضريبي

وأشار إلى أن القرارات الجديدة ستسمح للسلطات المصرية بمنع عمليات التهرب الضريبي المرتبطة بالعلامات التجارية المزيفة في السوق، فضلا عن كونها توفر للسلطات وبائعي السجائر الإلكترونية طريقًا لوقف انتشار منتجات السوق السوداء منخفضة الجودة، التي لا تمتثل للمعايير واللوائح التي حددتها السلطات المصرية والدولية.