تعرف على عدد ساعات الصوم في اليوم الحادي عشر من رمضان

مع كل يوم جديد من الشهر الكريم، يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصوم في اليوم المقبل، وقبل ساعات من بدء اليوم الحادي عشر من رمضان يبحث الكثير عن عدد ساعات الصوم في هذا اليوم وموعد الإفطار والسحور، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

وجاء في إمساكية شهر رمضان عدد ساعات الصوم في يوم الثلاثاء الموافق 11 رمضان و12 أبريل 2022.

عدد ساعات الصوم في اليوم الحادي عشر من رمضان

تصل عدد ساعات الصوم في اليوم الحادي عشر إلى 14 ساعة و39 دقيقة.

ويأتي موعد السحور في تمام الساعة 1:42 صباحًا، والإمساك 3:42 صباحًا، والفجر 4:02 صباحًا، والشروق 5:32 صباحًا، والظهر 11:56 صباحًا، والعصر 3:30 مساءً، بينما يأتي أذان المغرب في تمام الساعة 6:20، وتكون العشاء 7:41 مساءًَ.

أدعية الإفطار بعد الصيام

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعاء النبي عند الإفطار في شهر رمضان وهو ما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

كما توجد عدة أدعية أخرى، منها ما روي عن «أَبِى هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِى وَابْنُ مَاجَهْ»، كما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار، قائلا: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ».

كما ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّ ترديد هذا الدعاء وقت أذان المغرب مستحب، إذ ورد عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنّ «مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»، كما كان النبي يدعو عند الإفطار «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى».