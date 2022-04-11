حبيبة آسر ياسين تصدمه في مسلسل سوتس بالعربي وأحمد داوود يقع فى الحب

نجاح كبير حققه الثنائي آسر ياسين وأحمد داود من خلال مشاركتهم في السباق الرمضاني بمسلسل سوتس بالعربي، والذي يتم إذاعته يوميًا عبر شاشة قناة cbc، ولاقي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور وخاصة مع الحلقة التاسعة التي عرضت أمس.

حيث أن الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي شهدت تطور كبير في الأحداث لبطلي العمل آسر ياسين وأحمد داوود اللذان يجسدان شخصيتي المحامي زين ثابت وآدم منصور.

آسر ياسين وأحمد داوود يتألقان في سوتس بالعربي

وكشفت الحلقة التاسعة عن حب قديم لـ«زين ثابت» ظهر للمرة الأولى، والتي جسدت شخصيتها الفنانة أسماء جلال، وظهر بأنه كان متعلقٌ بها للغاية ولا يزال يحتفظ بصورته معها فى منزله ولكنها صدمته بأنها ستعقد حفل خطوبتها.

ليلى تعترف لآدم بمشاعرها

أما «آدم» فيبدو أنه سيدخل في قصة حب جديدة مع ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، حيث تم تنظيم محاكاة فى مكتب المحاماة التي يعمل به للتدريب على المرافعة وشاركت ليلى فى فريق خصمه، وعند مساءلته لها تطرق إلى أمور خاصة بها وأنها لا تتمكن من أخذ ماتستحقه ولكنه انسحب وخسر القضية بسببها.

ولذلك حرصت ليلى على توجيه الشكر لآدم واعترفت له بأنها تحمل فى داخلها مشاعر لطيفة له وهو رحب وسعد بما قالته.