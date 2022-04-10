تارا عماد: أتمنى تقديم أجزاء جديدة من سوتس بالعربي

أعربت تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل حول دورها بمسلسل «سوتس بالعربي»، مؤكدة أن الجمهور أخذ عدة حلقات في البداية حتى دخل في أجواء المسلسل، مؤكدة أن ردود الفعل التي جاءتها بعد ذلك مرضية ومقنعة جدا لها.

وعن تخوفها من الربط بين الفورمات العالمي والمسلسل، فقالت إنها لم تخف من ذلك الأمر ولم تفكر به على الإطلاق، وأنها وافقت على الدور لأنها من محبي الفورمات العالمي من المسلسل.

أجزاء مسلسل سوتس بالعربي

أما عن تقديم جزء واحد من المسلسل، فقالت تارا إنهم أخذوا الجزء الأول والثاني فقط ليعرضوا على مدار 30 حلقة في رمضان، كما قالت إنها تتمنى تقديم أجزاء أخرى منه خلال الأعوام المقبلة.

وبخصوص ردود الفعل التي جاءت لفريق عمل مسلسل «سوتس بالعربي» أثناء زيارتهم لدبي، فقالت إن زيارتهم لدبى كانت مثمرة للغاية وأن العرب كانوا متحمسين للغاية للمسلسل وخاصة أنهم يحبوت اللغة المصرية والتي تربوا عليها في المسلسلات والأفلام.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

ومسلسل سوتس بالعربي حقق نسبة مشاهدة كبيرة عن المنصات المختلفة والقنوات الفضائية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين، أحمد داوود، ريم مصطفى، صبا مبارك، كما يشارك به عدد من الفنانين كضيوف شرف من بينهم هدى المفتي التي ظهرت في الحلقات الأولى كضحية من ضحايا التحرش، حيث تعرضت للتحرش على يد مديرها، ولكنها أخذت حقها بعد ذلك، ومن ضيوف الشرف أيضا أحمد حسام ميدو وظهر بشخصيته الحقيقية.