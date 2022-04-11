مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9.. ظهور أسماء جلال واعتراف تارا لـ«داود»

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9، بطولة الفنان آسر ياسين، والذي يُعرض عبر شاشة قناة cbc طوال شهر رمضان الكريم، حيث شهدت الحلقة كثير من الأحداث والمفاجآت الخاصة بأبطال العمل.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9، الظهور الأول للفنانة أسماء جلال، التي كانت تتولى أحد قضايا العملاء الذين يترافع ضدهم المحامي زين، والذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9

وكذلك، كشفت أحداث مسلسل سوتس بالعربي، عن «أسماء» التي كانت تربطها علاقة حب قديمة مع «زين»، الذي يستعيد الذكريات، لكنه يُصاب بصدمة، بعد علمه بأنّ حفل خطبتها خلال أيام المقبلة، وهو الأمر الذي يغيّر مزاجه بشكل كبير إلى الأسوأ.

تارا عماد تعترف لداود

وضمن أحداث الحلقة أيضا، يكشف «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، عن حقيقة ما كان يفعله من أداء الامتحانات بدلا من الطلاب، لـ«ليلى» التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، وتتطور الأمور بينهما، وتعترف ليلي لـ آدم أنّها تشعر بمشاعر لطيفة تجاهه.