البنك الدولي: الناتج المحلي لروسيا سيتراجع 11.2% خلال عام 2022

من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 11.2% في عام 2022 بسبب تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، وفقًا للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين العالية، والاستهلاك، والاضطرابات في التجارة وإغلاق الأعمال إلى تراجع في الاستثمار بنسبة 17%.

توقعات بانخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 8.5%

وأضاف البنك الدولي، أن انخفاض العمالة والأجور الحقيقية، وارتفاع الهجرة الخارجية وارتفاع تكاليف المعيشة سيؤثر على الاستهلاك الخاص، الذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 8.5%، ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الحظر والتخفيضات المعلنة في مشتريات النفط والغاز الروسي إلى انخفاض كبير في الشحنات هذا العام، بينما من المتوقع حدوث تراجع أكبر في حجم الصادرات غير المتعلقة بالطاقة، لكن في عامي 2023 و 2024، من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي فقط، عند 0.6 و 1.3% على التوالي.

قطاع الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الروسي

وتعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم، وهي أيضًا مصدر رئيسي للمعادن مثل الفولاذ والألمنيوم الأساسي، من ناحية الإنتاج، تعد الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الروسي وتمثل 58% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات الأكثر أهمية ضمن الخدمات هي: «تجارة الجملة والتجزئة، 17% من إجمالي الناتج المحلي، والإدارة العامة والصحة والتعليم 12%، وتشكل الصناعة 40% من إجمالي الإنتاج وتمثل الزراعة نسبة 2% المتبقية».

متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا 1.35%

وبلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله في روسيا 1.35% من عام 2012 حتى عام 2021، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.70% في عام 2021 وأدنى مستوى قياسي بلغ -2.70% في عام 2020.

ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله في روسيا إلى -11.00% بنهاية عام 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه نمو إجمالي الناتج المحلي لروسيا للعام بأكمله حول 1.00% في عام 2023 و 1.50% في عام 2024.