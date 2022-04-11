محمود المهدي: محمد نجاتي استغل أزمة منة عرفة «بعد ما اختفى عن الساحة»

قال محمود المهدي، إنه لم يقصد الفنان محمد نجاتي، خلال أزمة منة عرفة في مسلسل «فيلا 101»، الذي يجمعهما سويًا، قائلًا: «لا يجمعني خلافًا مع نجاتي أو حتى الفنان أشرف زكي، لكن محمد نجاتي استغل الواقعة لصالحه».

المهدي: محمد نجاتي استفاد من منة عرفة

وفسر محمود المهدي، لـ«الوطن»، روايته، المُتعلقة باستغلال محمد نجاتي لأزمة منة عرفة لصالحه، قائلًا: «الفترة الأخيرة فيه مُمثلين اختفوا من على الساحة الفنية، ولما يلاقوا أزمة أو تريند ممكن يظهرهم بيعملوا كده فورًا، ومحمد نجاتي عمل كده عشان يظهر والناس تفتكره، وهو يفكر المخرجين والمُنتجين بنفسه من جديد ويقولهم أنا موجود».

وأكد محمود المهدي، أنّ محمد نجاتي لم يكن مقصودًا من أزمة منة عرفة، كما أنه تسبب في افتعالها وتضخيم الأمور بشكلٍ سريع، متابعًا: «محمد نجاتي استفاد من منة عرفة، وأعتقد إن لو أي حد مكانه كان هيعمل كده برضه».

منة عرفة ترفض مشاهد الأحضان والقبلات

وأشار محمود المهدي، إلى أنّ منة عرفة ترفض مشاهد الأحضان في السينما والتليفزيون، منذ صغرها، إلى أنّ محمد نجاتي، تسبب في إثارة الموضوع ما دفع قطاع من الجمهور للتدخل وإبداء رأيه، قائلًا: «منة من قبل ما تعرفني أصلًا وهي بترفض مشاهد ممكن تتشال أو تتباس أو تتحضن فيها، واللي يعرف منة من زمان هيعرف حقيقة كلامي».

وأضاف محمود المهدي، أنّ «والدة منة عرفة كانت تتواجد معها في أي لوكيشن هي تتواجد فيه، فهي لها عادات خاصة تتبعها في حياتها الشخصية والعملية».