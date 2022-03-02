محمد نجاتي لـ«منة عرفة» بعد انفصالها عن زوجها: «أحسني اختيار شريك حياتك»

كشف الفنان محمد نجاتي، عن رأيه في انفصال الفنانة منة عرفة عن زوجها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد هجومه على الفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية.

انفصال منة عرفة عن زوجها سلسلة من التريندات

وأشار محمد نجاتي إلى أن الانفصال هو سلسلة من حلقات التريندات التي يفتعلها زوج منة عرفة من حين لآخر بحثا عن الشهرة، مشيرا إلى أن جنون الشهرة يفعل أكثر من ذلك، وأنه شعر بالاستياء بعد تصريحات محمود المهدي تجاه الفنانة إلهام شاهين، ونقيب الممثيلين الدكتور أشرف زكي، موضحا: «لا أرى في حياتي مثل هذا .. وكل هذا للشهرة».

رسالة نجاتي لمنة عرفة بعد انفصالها عن زوجها

وحرص محمد نجاتي على توجيه رسالة للفنانة منة عرفة، بعد الانفصال عن زوجها قائلا: «أتمنى أن تحسني اختيار شريك حياتك القادم، لأنه هو جزء من فنك، وعليكي الحفاظ على رصيد المحبة اللي صنعتيه في قلوب كل جمهورك».

وعن استكمال تصوير المشاهد التي تجمعه بمنة عرفة في مسلسل فيلا 101، قال: «منة عرفة هتستكمل تصوير العمل ومعنديش أزمة معاها نهائيا، أنا خلافي مع ما قام به طليقها من تشهير وافتعال أزمة».

إجراء نجاتي القانوني ضد زوج منة عرفة

وفيما يخص الإجراء القانوني تجاه محمود المهدي زوج منة عرفة، قال نجاتي: «رفعت قضية منذ افتعال الأزمة، وفي انتظار حكم القضاء والمحامي الخاص بي يتابع الأمر، وخاصة أن زوج الفنانة منة عرفة يفتعل كثيرا من الأزمات وآخرها مع النقيب أشرف زكي».

إعلان منة عرفة انفصالها عن زوجها

يذكر أن الفنانة منة عرفة أعلنت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه، فإنّه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، رب اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي، ولا في نفسي ولا في باقي أهلي، ولا تعسر أمري وافتح لي الأبواب المغلقة».