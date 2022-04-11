البيئة: نتبع طرقا آمنة للتخلص من زيوت المحركات الكهربائية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة حقق نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية، أبرزها حماية البيئة المحلية والعالمية من حرق الكميات الضخمة من الملوثات العضوية، إضافة لعدم وجود مبيدات مهجورة على الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية أثناء عملها، إضافة إلى اكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية بالدولة.

التخلص من الزيوت الملوثة المسرطنة

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لـ«الوطن» أنه كان يتم التخلص من الزيوت الملوثة الصادرة عن المحولات الكهربائية القديمة باستخدامها علاج للأمراض الجلدية ما كان يؤدي إلى أمراض سرطانية وهو ما واجهناه بالتخلص الآمن من زيوت المحركات الكهربائية.

الاستعانة بالتكنولوجيا لمعالجة الزيوت

وأضافت «فؤاد» إنه جرى الاستعانة بالتكنولوجيا من خلال شراء نظامي معالجة الزيوت وهي إضافة ممتازة لمصر، لإزالة ملوثات PCB's لتركيزات أقل بكثير من التركيز المسموح به مع المحافظة على خصائص الزيوت، وهذه المعالجة تقوم على استعادة خصائص الزيوت الخارجة عن الخدمة وبالتالي لها عائد اقتصادي عالي جدا.

وأكدت وزيرة البيئة على أن هناك بعض المواد تمكنا من التخلص منها عن طريق أفران الأسمنت وأخري تم تصديرها، مشيرة إلى أن الفكرة التي يتم اتباعها ليست التنفيذ فقط بل إعطاء الحلول ونقل التكنولوجيا واستدامه لهذا العمل.

وأشارت إلى أنه يتم استخدام 15% مخلفات هذه المبيدات كوقود بديل في مصانع الأسمنت بجانب الفحم أو الغاز لخفض التلوث، كما تجري إعادة تدوير البطاريات الإلكترونية وتوجد مصانع لذلك في مدينتي «بدر، العاشر من رمضان».