هيئة البث: حملة اعتقالات واسعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أن قوات من الجيش الإسرائيلي قامت، الليلة الماضية، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف «مطلوبين فلسطينيين» في الضفة الغربية.

اعتقال 23 فلسطيني

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، بأن نشاطات الجيش الإسرائيلي والاعتقالات ومستوى التأهب الأمني مستمرة، لافتةً إلى أن مصادر إسرائيلية أوضحت أنه تم إلقاء القبض على 23 شخصًا بينهم إسماعيل النطاح القيادي بحركة حماس، مشيرةً إلى أن عملية الاعتقال تمت في بلدة «إذنا» غرب مدينة الخليل.

واحتج أكرم الرجوب محافظ جنين على القيود التي تم فرضها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، مدعيًا بأنها عقاب جماعي لا مُبرر له.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى قيام شرطة الاحتلال، اليوم، باعتقال 18 فلسطيني أقاموا في البلاد خلافًا للقانون، لافتةً إلى أنه تم القبض عليهم في ورشة بناء بمستوطنة «روش هاعين».

وقالت الهيئة إن 3 سيارات إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة، قبل ظهر اليوم، بالقرب من رام الله وأصيبت شابة بجروح طفيفة.

موجة من العمليات الهجومية

يذكر أنّ إسرائيل تشهد الفترة الأخيرة موجة من العمليات الهجومية، تستهدف الشرطيين والمدنيين الإسرائيليين، ما دفع حكومة الاحتلال لإجراء عدة مناقشات لوضع خطط أمنية جديدة، من شأنها منع أو تقليل خطورة تلك الهجمات.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، قٌتل في سلسلة عمليات متتالية 13 إسرائيليًا بين شرطيين ومدنيين، فيما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل منفذي تلك العمليات ورفع درجة التأهب الأمني، إلا أنّ ذلك لم يمنع الذعر الذي أصاب الأوساط الإسرائيلية.