انطلاق المرصد الإعلامي للأعمال الرمضانية بـ«القومي للمرأة»

أعلن المجلس القومي للمرأة انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان 2022 برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس، ومقررة لجنة الإعلام.

وأضافت القليني أنه تم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات. متابعة أن لجنة لرصد سوف تقوم برصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم في جميع وسائل الإعلام، وسوف يشمل الرصد هذا العام الأعمال الحصرية التي تنتج للمنصات الإعلامية، وسوف يتم الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان، مع تحليل مضمون كمي وكيفي للأعمال، للخروج بتقرير نهائي عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة.

إعداد مقارنة بين الأعمال

وتابعت أنه سيتم إعداد مقارنة بين الأعمال التي تعرض على وسائل الإعلام والأعمال التي تُعرض على المنصات الرقمية فقط في إطار المعايير المدرجة بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وسيتم إعلان المؤشرات المبدئية في منتصف الشهر الكريم والتقرير النهائي في نهاية رمضان.

التعاون مع «الأعلى للإعلام» وإبلاغه بالتجاوزات

وأكدت القليني على أنه سيتم التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وإبلاغه بأي تجاوزات تسيء إلى صورة المرأة يتم رصدها.

وأكدت لجنة الإعلام بالقومي للمرأة أن أي عمل فني لا بد أن يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المجتمع الذي يعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة فيه، موضحة أن صناع الدراما عليهم مسؤولية مجتمعية أمام المجتمع والأجيال القادمة والتاريخ، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسؤولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يُعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة.