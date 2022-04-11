الأحداث الجديدة من مسلسل الكبير أوي 6، محل بحث الكثير من الجمهور المصري والعربي، نظرًا لأحداثه الكوميدية الكثيرة والمتلاحقة، منذ بداية الحلقات الأولى من العرض للموسم السادس من العمل، الذى يجمع الفنان أحمد مكي مع عدد كبير من النجوم، لذا ازداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 10 والقنوات الناقلة.

وشهدت حلقة مساء أمس من مسلسل الكبير أوي 6، استمرار فوز الكبير أوي وأبناءه جوني والعترة وزوجته الجديدة، في مسابقة «شد الحبل»، و«لعب البلي»، وغيرها من الألعاب التي أجبروا عليها من جانب القائمين على المسابقة والخاطفين لأسرة الكبير وأهالي المزاريطة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

وخلال السطور التالية، تقدّم بوابة «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 10 والقنوات الناقلة.

ومواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 6، حيث تعرض حصريًا على شبكة قنوات ON E، إذ إنّ موعد العرض الأول الساعة 6:20 مساءً بعد مدفع الإفطار، وتُعاد الحلقة مرتين، الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحًا، والثانية في تمام الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

ويمكن لمحبي متابعة مسلسل الكبير أوي 6، مشاهدة أحداث الحلقة 10 منه، والتي ستذاع مساء اليوم، من خلال ضبط تردد قنوات ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD