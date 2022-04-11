«عين شمس» تحيي ذكرى انتصار العاشر من رمضان بـ«بطولات خالدة»

نظمت جامعة عين شمس، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تحت عنوان «بطولات خالدة»، بحضور اللواء الدكتور سمير فرج، المحاضر أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء علي حفظي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.

حفظي: مصر مستهدفة منذ عصر الفراعنة

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، إنّ دور الجامعة يمتد لتلبية احتياجات المجتمع ولا يقتصر على العلم، والسعي نحو تشكيل الوعي وتوصيل المعلومة للجميع دون تزييف أو تجميل، مشيرا إلى أنّ مصر تتمتع منذ القدم بالوحدة الوطنية والقوة والمتانة في العلاقات بين قطبيها وأنهم نسيج واحد.

وأضاف اللواء علي حفظي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أنّه على الطلاب الوعي والإدراك المستقبلي والتفكير الابتكاري لمواجهة التحديات، مشيدا بدور جامعة عين شمس في دعم الرؤية المستقبلية للايام والاستعداد على جميع المستويات، كما أكد أنّ مصر رغم الصعوبات والتحديات قادرة على مواجهتها رغم التحديات.

جامعة عين شمس

وأضاف حفظي، أنّ لكل جيل سمات معينة تختلف من فئة لأخرى، والعصر الذي نعيشه الآن يشهد عملية صراع كبيرة وتطورا هائلا في التكنولوجيا، مشيرا إلى أنّ المراجع للتاريخ عبر العصور يجد أنّ مصر مستهدفة دوما منذ عصر الفراعنة وحتى الآن.

وتابع: «هل يعلم أحد أنّ مصر لم يحكمها مصري خالص من 2500 عام قبل انطلاق ثورة 23 يوليو»، وبشأن حرب أكتوبر وحروب الاستنزاف، أشار حفظي إلى أنّ حرب الاستنزاف شهدت أكثر من 4 آلاف عملية، بمعدل يتراوح من 5 إلى 8 عمليات يوميا».