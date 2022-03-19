إطلاق فعاليات «ألف باء سياسة» في جامعة عين شمس.. فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أهم أخبار اليوم.. إطلاق فعاليات ألف باء سياسة»، في جامعة عين شمس، حيث ستشهد انطلاق أولى فعاليات سلسلة ألف باء سياسة التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع كلية التربية في إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة.

افتتاح معرض الحرف اليدوية في دار الأوبرا المصرية الساعة الخامسة مساءً

وتشهد البلاد أحداثا مهمة على الصعيد الداخلي، اليوم السبت، منها افتتاح معرض الحرف اليدوية في دار الأوبرا المصرية الساعة الخامسة مساءً في قاعة صلاح طاهر، حيث ينظمه غرفة صناعة الحرف اليدوية ويضم 70 عملا متنوعا ما بين منسوجات يدوية وتطريز ومشغولات خشبية وأحجار وحلي.

المنتخب الوطني لكرة اليد سيواجه نظيره البرازيلي في المباراة الودية الثانية

المنتخب الوطني لكرة اليد سيواجه نظيره البرازيلي في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين ضمن توقف الأسبوع الدولي، استعدادا لخوض الفراعنة غمار كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 وحتى 18 يونيو المقبل بالمغرب.

نادي الزمالك يواجه فريق بترو أتليتكو الأنجولي

ويلتقي نادي الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري رابطة الأفريقي، كما يلتقي بايرن ميونخ يونيون برلين في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

وتشهد قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي مواجهة أودينيزي ونابولي، كما يلعب فيورنتينا مع إنترميلان، وفي الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب تشيلسي ضد ميدلبزره.