جامعة عين شمس تطفئ أنوارها في «ساعة الأرض»

شاركت جامعة عين شمس في الحدث البيئي العالمي «ساعة الأرض» الذي أقيم اليوم السبت 26 مارس، ويشارك فيه عدد كبير من الدول حول العالم، حيث تم إطفاء الأنوار والإضاءة بمباني الجامعة.

وأشار الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مشاركة جامعة عين شمس في هذا الحدث العالمى يأتى في إطار حرص الجامعة على نشر التوعية فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة.

وأضافت الدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم إطفاء الأنوار بحرم الجامعة (واحد) والذي يقع فيه قصر الزعفران، كما تم إطفاء الإضاءة بحرم (اثنين).

مبادرة عالمية

جدير بالذكر أن المبادرة العالمية «ساعة الأرض» انطلقت من سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدرا لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

وتعد ساعة الأرض أهم المناسبات البيئية العالمية، القائمة على المشاركة المجتمعية ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.