جامعة عين شمس تفوز بـ13 منحة دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز جامعة عين شمس بـ13 منحة دراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واعتمد عبد الغفار نتيجة الإعلان السادس لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المعلن عنه في 21/5/2021 والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع «التعليم العالي»

وتأتي هذه المنح في إطار حرص الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ من خلال التدريب وإجراء الأبحاث في الجامعات الأمريكية، ولضمان التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الامريكية في مجالي التعليم والبحث العلمي.

وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، أن جميع المنح حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتي الطب والعلوم، حيث حصلت كلية الطب على 9 منح وكلية العلوم على 4 منح.

وحصلت كلية الطب على منحتين لمهمات علمية ما بعد الدكتوراة و7 منح للتدريب لمدة فصل دراسي من 3-4 أشهر، بينما حصلت كلية العلوم على منحتي مهمات علمية ومنحتي تدريب لمدة فصل دراسي من 3-4 أشهر.

جامعة عين شمس: نقدم الدعم لكليات أخرى للتقدم بالإعلان السابع

وأكد صالح ضرورة تقدم الكليات الأخرى للجامعة بمنح الوكالة الأمريكية حرصا على زيادة عدد المقبولين في الإعلانات اللاحقة لهذه المنحة؛ حرصا من الجامعة على تحقيق التميز على المستوي الدولي، قائلا: "لدينا الحرص ونقدم الدعم لكليات أخرى للتقدم بالإعلان السابع والحالي والمقرر غلق فترة التقدم له خلال يوم 24 فبراير 2022".

وقدم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتهنئة لعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين في الإعلان السادس.