صندوق «الإدمان»: ارتفاع أعداد المتقدمين للعلاج من العاملين بالدولة

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن أعداد المتقدمين للعلاج من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ارتفع، خصوصا مع تطبيق قانون طرد متعاطي المخدرات من العمل، ولكن إذا تقدم المواطن طواعية للعلاج من الإدمان يأخذ الخدمة مجانا وفي سرية كاملة، ولن يقع تحت طائلة القانون.

نصف المتقدمين للعلاج من الإدمان بدأوا التعاطي بالمرحلة العمرية من 15 سنة لـ 20 سنة

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن سن التعاطي لنصف المتقدمين للعلاج بدأ بالمرحلة العمرية من 15 سنة لـ 20 سنة، وهو ما يدل على الحاجة لتكثيف جهود الوقاية والتوعية لهذه المرحلة العمرية، وبالفعل سيتم إطلاق حملة جديدة للوقاية من المخدرات تستهدف هذه المرحلة العمرية.

أكثر المتقدمين للعلاج من الإدمان من محافظة القاهرة

وتابع عمرو عثمان أن أكثر المحافظات التي تقدم منها مرضى للعلاج كانت محافظة القاهرة بسبب المراكز العلاجية الكثيرة الموجودة بالقاهرة، لافتا إلى وجود عدد من المحافظات محرومة من خدمة مكافحة وعلاج الإدمان، حيث تم تطوير المراكز العلاجية، حيث كان للصندوق 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014، ولكن وصل العدد لـ28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، ولكن توجد خطة طموحة للوصول لكل المحافظات بحلول عام 2025.