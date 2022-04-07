«التضامن»: تنظيم زيارات ميدانية لكليات التمريض بمراكز علاج الإدمان

‬استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أول دفعة من طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم النفس بالجامعة البريطانية داخل مركز العزيمة ببورسعيد، التابع لصندوق مكافحة الإدمان ضمن البرامج التدريبية التي بدأ الصندوق في تنفيذها لطلاب كليات الآداب والتمريض بالجامعات المختلفة للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كلية الآداب الجامعة البريطانية

‪‬وأوضحت التضامن وفق بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، أن تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كلية الآداب الجامعة البريطانية، إلى مراكز العزيمة التابعة للصندوق، يأتي استكمالا لورش التدريب النظرية التي تم تنفيذها بمقر الصندوق و افتتحها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق وربط المحاضرات النظرية بالتدريب العملي للطلاب لرفع مهاراتهم .

وأشارت إلى أن مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي افتتحها رئيس الجمهورية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العام الماضي، موضحة أنه يعد أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته بمحافظات «القناة وشمال سيناء».

تأثيث مركز تأهيل لمرضى الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ80 سريرا

وأكدت أنه يتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركزا لتأهيل مرضى الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ80 سريرا ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم خماسي وتأهيل بدني، كما يتضمن ورش تدريب مهني، ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول‪.

رفع الوعي بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من الورش التدريبية لطلاب كليات الآداب قسم علم النفس وأيضا كليات التمريض، هو رفع الوعي بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، كذلك عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، والتعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة.

استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان لخريجي الكليات

وأوضحت أنه يتم استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء الطلاب الى مراكز العزيمة التابعة للصندوق للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان‪.‬

تدريب الطلاب على معرفة أنواع المخدرات والمفاهيم المغلوطة عن التدخين

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن التدريبات العملية للطلاب تضمنت استعراض الخدمات التي يقدمها الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان، كذلك أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها، والمفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطي المواد المخدرة لرفع الوعي بمشكلة الإدمان وأضرار التعاطي.

خدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان

وتضمنت التدريبات التعريف بخدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة، وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة والشريكة مع الخط الساخن، تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا الغرض.

ويشمل التدريب التعريف على طرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان ودور الأخصائي النفسي في التعامل مع حالات مرضى الإدمان، وكيفية تحويلها إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية‪ .