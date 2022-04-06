مكافحة الإدمان: الخشاش الموجود في الشوكولاتة لا يظهر في تحليل المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ نسبة الخشاش التي تحتوي عليها أنواع معينة من الشوكولاتة، لا تظهر فى تحليل الكشف عن المخدرات .

نبات الخشخاش ليس له علاقة بالحشيش

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، ردا على ما تم تداوله بوجود بعض أنواع الشوكولاتة في الأسواق التي تحتوى على مادة مخدرة، تتسبب في إيجابية عينة تحاليل المخدرات لدى بعض الأشخاص في أماكن عملهم، أنه تم التواصل مع الطب الشرعي بخصوص تواجد الخشخاش ببعض أنواع الحلويات، ليتم التأكيد أن نبات الخشخاش ليس له علاقة بالحشيش، لافتا إلى أن البذور التي تستخدم في الحلويات أو المخبوزات في بعض الدول يتم تحميصها إلى جانب أنها لا تحتوى على المادة الفعالة، لافتا إلى أنه حتى في حالة التحميص غير الجيد فإن التحليل يعطى نسبة بسيطة أو معدومة من المورفين ولا تقرأ بالكاشف الاستدلالي .

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، يستقبل جميع المكالمات سواء للمشورة أو العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي وذلك من خلال التعاون مع 28 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة .

الأسباب التي تدفع للإدمان

وأشار «عثمان»، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع للإدمان وتعاطى المخدرات بينها أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري ووهم علاج المشاكل الصحية، مشيرا إلى أنّ هناك أسباب تدفع للعلاج مثل ضغوط الأهل أو ضياع الصحة أو التعرض لحادث.

توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين

ولفت إلى أنه يتم دعم ومساندة المتعافين من الإدمان من خلال مبادرة « بداية جديدة»، التي تعمل على توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تقديم نحو 5 ملايين و750 ألف جنيه.