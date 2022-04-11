«الأنفوشي» ثاني شاطئ مجاني للمصطافين بالإسكندرية من أول أيام العيد

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، التجهيزات النهائية بشاطئ «الأنفوشي» المجاني، بنطاق حي الجمرك، استعداداً لافتتاحه واستقبال المواطنين والزوار، بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وهو ثاني شاطئ مجاني بعد شاطئ «المندرة»، يوجه المحافظ بتخصيصه لاستقبال وخدمة مواطني وزوار الإسكندرية.

فتح شاطئ «الأنفوشي» أمام المصطافين في العيد

جاءت جولة المحافظ لتفقد تجهيزات شاطئ «الأنفوشي»، بحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والدكتورة رباب مدني، رئيس حي الجمرك.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات الكاملة بشاطئ الأنفوشي خلال شهر رمضان، ليتم فتح الشاطئ أمام المصطافين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر.

شاطئ «الأنفوشي» يستقبل 1000 أسرة يومياً

ووجه محافظ الإسكندرية، خلال جولته، بسرعة إنشاء مشايات لكبار السن وذوي الهمم، لتسهيل وصولهم إلى الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز الشماسي والكراسي وجميع الوحدات الخدمية الأخرى بالشاطئ، بالإضافة إلى منظومة التأمين ومنظومة الإنقاذ.

وقال «الشريف»، في تصريحاته على هامش الجولة، إن مساحة شاطئ «الأنفوشي» تبلغ حوالي 4000 متر مربع، وذلك بواجهة 40 متراً، وبعرض 100 متر، ومن المنتظر أن يستقبل نحو 1000 أسرة يومياً.

«الشريف»: نفذنا وعدنا بافتتاح شاطئ مجاني آخر

وأضاف أنه أصدر قراراً بتخصيص شاطئ «الأنفوشي» ليكون ثاني شاطئ مجاني، إلى جانب شاطئ «المندرة»، مشيراً إلى أنه وعد المواطنين بافتتاح شاطئ مجاني بالكامل لهم، ولفت إلى أن شاطئ «المندرة» كان بمثابة تجربة فريدة من نوعها، حيث لاقت فكرة فتح شاطىئ بالمجان للمواطنين نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف العام الماضي، خاصةً بعد تخصيص جزء من الشاطئ لذوي الهمم.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه من المنتظر بدء المصيف اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه يجري الاستعداد بشكل كامل لاستقبال المصطافين، ومتابعة تجهيز الشواطئ، وتحديث الوحدات الشاطئية، بعد إزالة الوحدات الخشبية المتهالكة، وإنشاء وحدات لتبديل الملابس ودورات المياه، لتتماشى مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الإنقاذ، بتدريب الغطاسين المعينين على الشواطئ.