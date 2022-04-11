«تضامن الإسكندرية» تنفي توزيع جمعية خيرية «عظام ماشية» على المواطنين

نفت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية، صحة الصور المنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى الجمعيات الخيرية بتوزيع عظام ومواسير الماشية دون لحوم على مواطنين بمنطقة أبيس السادسة غرب الإسكندرية.

أزمة بسبب تداول صور توزيع العظام

وأضافت وكيل تضامن الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه قد تم فتح تحقيق فور تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر قيام جمعية بتوزيع مواسير وعظام الماشية على مجموعة من السيدات لاستخدامها في طهي الطعام، مشيرين إلى أنها عبارة عن تبرع من أحد الجزارين حتى يتم استخدامها في طهي الأطعمة والخضروات ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

توزيع 28 طن لحوم

وأوضحت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه تم التأكد من أن تلك الجمعية توزع لحوم وأدوية وغيرها من احتياجات البسطاء في تلك المناطق التي تخدمها، لافتة إلى أن مديرية التضامن تتابع الأعمال الخيرية للجمعيات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع لحوم تصل إلى 28 طن لحوم حتى الآن.

الجمعية تكذب الصور المتداولة

من جهتها، نشرت الجمعية التي يقع مقرها في منطقة العامرية غرب الإسكندرية، تكذيبا لما نشر، مؤكدين أنهم لم ينشروا تلك الصور حيث أنهم لم يقوموا بتوزيع العظام، مشددين أنهم على أتم الاستعداد لمواجهة المواطنين وسؤالهم عن ذلك وعن حجم أعمال الجمعية طوال العام، وخاصة خلال شهر رمضان.