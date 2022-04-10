أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في صيف 2022: «زي السنة اللى فاتت»

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد الجيد لموسم صيف 2022، مع قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشغيل شاطئ مجاني آخر يضاف إلى شاطئ المندرة الذي تم تشغيله الصيف الماضي، حيث أن شواطئ الإسكندرية هى المقصد الأول للمصريين عامة والسكندريين بصفة خاصة خلال أشهر الصيف كونها المصيف الاقتصادي الأول الذي يناسب كل فئات المواطنين، لذلك كانت التعليمات بتثبيت أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في صيف 2022 بنفس أسعار موسم الصيف الماضي.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في صيف 2022

وشدد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على مستأجرى الشواطئ بالتنبيه على عمالهم بعدم استغلال المواطنين وحسن معاملتهم ، وكذلك التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، فضلا عن تطبيق أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في صيف 2022

تواجد فرق المتابعة اليومية

كما أكد «رشاد»، على تواجد فرق المتابعة اليومية والرقابة على كافة الشواطئ، وتوافر جميع قنوات التواصل مع المواطنين، للتأكد من تحقيق الانضباط الكامل والالتزام والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تظهر في حينه.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية تأمل أن تجد تعاونا من رواد الشواطئ بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي مخالفة فور حدوثها، وليس بعد مغادرة موقع المخالفة، ليتسنى معاقبة المخالف وتقديم الدعم والمساعدة الكاملة لرواد الشواطئ.

محظورات على شواطئ الإسكندرية

ولفت إلى أمنيته بأن يكون الموسم الصيفي المقبل مميز بفضل تعاون المواطنين والتزامهم بالحفاظ علي نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها، وأهمها تعليمات فرق الإنقاذ والغطاسين، مع حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالآداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ، والسير علي طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

وشدد بأنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيا، وسيتم مصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.