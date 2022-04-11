موعد الإفطار وأذان المغرب يوم 10 رمضان في محافظة الإسكندرية

يعتاد أهالي مدينة الإسكندرية، البحث يوميًا عن موعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، خاصة موعد أذان صلاة المغرب والفجر، بسبب ارتباطهما ببدء ساعات الإفطار والإمساك عن الطعام والشراب ساعات الصوم، مع اختلاف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، لذلك يبحث المواطنون عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة الإسكندرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 10 رمضان في الإسكندرية

ونقدم فيما يلي، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 10 رمضان بالإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2022، يكون موعد أذان المغرب اليوم الاثنين في الإسكندرية الساعة 6:26 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في اليوم العاشر من شهر رمضان

وعن مواقيت الصلاة في عاشر أيام شهر رمضان في الإسكندرية، فجاءت كالتالي:

- أذان الفجر في الساعة 4:06 صباحًا.

- الشروق في الساعة 5:37 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:01 مساءً.

- يأتي أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:47 مساءً، ثم يؤدي المصلون صلاة التراويح في المساجد.