مصرع شخص دهساً في شبين القناطر وانتشال غريق بالخصوص

لقي شخص مصرعه دهساً في مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة، اثناء عبوره الطريق، فلقي مصرعه في الحال، وتم التحفظ على الجثة في مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرتها من الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بمصرع شخص دهساً في شبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من المستشفى، بوصول «أ. أ. م.»، 55 سنة، جثة هامدة، إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي صدمته سيارة مسرعة أثناء محاولته عبور االطريق، حيث لقي مصرعه على الفور، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث والتحفظ على قائدها، كما تم نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتشال جثة غريق «مجهول» بالخصوص

من ناحية أخرى، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية جثة لشخص مجهول الهوية، في العقد الرابع من العمر، تم العثور عليه غارقاً في ترعة الإسماعيلية، بدائرة قسم شرطة الخصوص، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد أحمد سالم، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية على سطح المياه في ترعة الإسماعيلية، أمام مـأخذ محطة مياه الخصوص.

على الفور، جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهري، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أنها لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات، ولم يعثر بحوزته على أي أوراق ثبوتية أو متعلقات تفيد في تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أهالى المنطقة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنشر صورة للجثة للتعرف على أهليته، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.