إصابة سائق تروسيكل بطلق ناري أثناء سيره في الطريق العام بأسيوط

أصيب سائق دراجة نارية «تروسيكل»، يُدعى «محمد س. ق.»، 27 سنة، مقيم بمنطقة «القيسارية»، بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بطلق ناري في البطن، أطلقه «مجهول»، باستخدام سلاح «خرطوش»، أثناء سيره بمركبته في منطقة «سور الأزهر»، التابعة لدائر ة قسم ثاني أسيوط.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخص بطلق ناري وسقط أرضاً، أثناء سيره بمنطقة «سور الأزهر»، التابعة لدائر ة قسم شرطة ثاني أسيوط.

انتقال قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة

وعلى الفور، انتقلت قوة من شرطة مباحث قسم ثاني أسيوط، برئاسة العميد سعد عبد الجواد، ضمت كلاً من المقدم بركات أحمد بركات، والرائد محمد أبو دومة، والنقيب محمد حمدي، والنقيب أحمد عبد المقصود، إلى مكان الواقعة، برفقة سيارة إسعاف، تولت نقل المصاب للمستشفى.

إصابة شاب بطلق ناري في البطن بالطريق العام

وتبين بنتيجة الفحص الأولية، إصابة شخص بطلق ناري فى منطقة البطن، وتبين أنه مستلقي على الأرض في حالة فقدان الوعي، نتيجة الإصابة، وبالتحقق من شخصيته، تبين أنه يُدعى «محمد س. ق»، يبلغ من العمر 27 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، يعمل سائق «تروسيكل».

وتبين أن الجاني أطلق النار على المجني عليه باستخدام سلاح «خرطوش»، وفر هارباً من موقع الجريمة، تاركاً المجني عليه غارقاً فى دمائه، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تكثيف جهود الشرطة لضبط الجاني

وعلى الفور، وجه اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، بتكثيف الجهود وسرعة ضبط الجاني، وتم تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية ووحدة مباحث قسم شرطة ثاني أسيوط، لسرعة ضبط الجاني.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.