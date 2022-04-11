ضبط 3 أشخاص بأسيوط لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ، وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 7 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة) ، كما إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اليقظة الأمنية تواصل جهودها الحاسمة ضد متجرى المواد المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات " ملك زوجته" ، وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته ، كما أضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم )..وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار ) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام - ٢ فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى) .

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.