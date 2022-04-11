على طريقة بـ100 وش.. ضبط عصابة نصبت على وكيل شركة في بضائع بـ3 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من وكيل إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر..بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قِبل 3 أشخاص والإستيلاء منه على كمية من البضائع تقدر ثمنها بحوالى (2,800,000 مليون جنيه) من مخزن الشركة الكائن بدائرة القسم، عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات ، وقيامهم بدفع جزء من المبلغ المالى من قيمة تلك البضائع، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى إلا أنه إكتشف تعرض الشركة عمله لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

وكيل الشركة يكتشف غلق مقر أصحاب شركة التوريدات

أسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه..وبحوزتهم (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة"- 2 دفتر شيكات- 2 بطاقة فيزا كارد- أوراق وعقود للشركة الوهمية سالفة الذكر- طن أكياس بلاستيك "مجهولة المصدر").. وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأن الأكياس المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى "جارى التوصل لمالكها".

المتهمون دفعوا جزءا من قيمة البضائع فقط

وبتطوير مناقشتهم.. أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من أصحاب الشركات عقب إيهام ضحاياهم بإمتلاكهم شركة توريدات ، والإستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالى كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، وإعترفوا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب.. وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص"سيئ النية" تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمخازن ملكهم وضبط بحوزتهم كمية من البضائع المستولى عليها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، و بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.