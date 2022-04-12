أمجد الحداد: كورونا سينتهي كوباء ويستمر كفيروس

يتساءل كثيرون حول ما إذا كانت كورونا ستنتهي بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، أم لا، مع الانخفاض الملحوظ في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، بالمصل واللقاح، أن كورونا سينتهي كوباء، ولكن لن ينتهي كفيروس، حيث سيظل له وجود مماثل للإنفلونزا الموسمية.

لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء وباء فيروس كورونا

وأشار مدير مركز الحساسية والمناعة، بالمصل واللقاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء وباء فيروس كورونا، لكن المؤكد أن كورونا في طريقه إلى الزوال، بحسب وصفه.

وأضاف «الحداد» أنه على الرغم من ظهور متحور أوميكرون ab2، والذي يعد متحورًا فرعيًا من سلالة أوميكرون، إلا أنه لا يشكل تهديدا خطيرا مقارنة بسابقه، وبناءً على هذا تتجه الدولة حاليا إلي التقليل من الإجراءات الاحترازية المتخذة في معظم المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي يتسق مع الاتجاه العالمي للتعامل مع كورونا بإيجابية، دون التأثير سلبا على الأنشطة والممارسات اليومية للمواطنين.

الأوضاع مستقرة في جميع مستشفيات الجمهورية

وأضاف طبيب المناعة، أنه تزامنا مع مرور عشرة أيام من شهر رمضان، والذي غالبا ما يصاحبه الازدحام والتكدس، احتفالا بقدوم الشهر المبارك، إلا أن ذلك لم يصاحبه أي زيادات في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وفقا لتأكيد وزارة الصحة والسكان المصرية، بكون الأوضاع مستقرة في جميع مستشفيات الجمهورية.

وفى ظل تنبيهات وزارة الصحة والسكان، بضرورة التزام المواطنين، بالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورنا (الجرعة التنشيطية)، أكد «الحداد» ضرورة تلقي اللقاحات تحسبا لظهور أي طفرات أو سلالات جديدة لكورونا مشددًا على عدم ظهور أى آثار جانبية غير مألوفة للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك منذ بداية الجائحة وحتى الآن.