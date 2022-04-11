الدكتور محمد القوصي: الانتهاء من أول مدينة للفضاء في أفريقيا 2027

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، موعد الانتهاء من أول مدينة فضائية في إفريقيا متكاملة بكافة المنشآت والإمكانيات التي تهتم بمجال الفضاء، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من جميع الانشاءات للمدينة في عام 2027 وفقاً للمخطط الزمني المحدد لها .

وكالة الفضاء المصرية

و أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة الفضاء المصرية مقامة على مساحة 123 فدانا وتشمل 23 مبني، لافتا إلى أنه يجري العمل على إنشاء المباني التالية: «مبني وكالة الفضاء الإفريقية، مبني وكالة الفضاء المصرية، قاعة اجتماعات ومكتبة للمدينة بالكامل، مبنى إداري لخدمة المدينة بالكامل، مبنى إداري لخدمة مركز تجميع الأقمار الصناعية، ومركز تجميع الأقمار الصناعية، مبني الأمن والتحكم في المدينة، مبنى ضيافة، ومبني صيانة.

ولفت إلى أن جميعها تحت الإنشاء، وبنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من إنشاء بعضها كمبني وكالة الفضاء الإفريقية، والمصرية .

نسب الإنشاءات تجاوزت 30% ونعمل بصورة متسارعة

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه مع بداية العام الجديد سيتم البدء في إنشاء 5 مبان جديدة أخرى، وتابع قائلا: «المدينة سيتم تنفيذها على 3 مراحل ونأمل الانتهاء منها 2027، ونسب الإنشاءات تجاوزت الـ 30% حتى الآن»، وأن هناك متابعة لحظية من قبل الجهات المختصة والقيادة السياسية لملف وكالة الفضاء المصرية والبرنامج الفضائي المصري وأن هناك دعم كامل للملف بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن مصر لديها برنامج طموح جداً في مجال تكنولوجيا الفضاء وأن هناك تنسيق مع كبرى الكيانات للاستفادة من الخبرات .