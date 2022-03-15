رئيس هيئة الفضاء: مصر تطلق قمرا صناعيا نهاية العام الجاري

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم، إن برنامج مصر للفضاء موجود منذ عام 2000، وتم إطلاق قمر صناعي للاستشعار عن بعد ولكن القيادة السياسية منذ عام 2018، اهتمت بوكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أنه تم وضع رؤية مصر للفضاء من عام 2020 حتى 2030.

خطة من أجل تنفيذ 6 متطلبات في وكالة الفضاء

وأضاف «القوصي»، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك خطة مبنية على 6 أشياء، وهي بناء الأقمار الصناعية والبنية التحتية وخلق كوادر مصرية وطنية لتوطين تكنولوجيا الفضاء وزيادة التعاون مع الدولة المتقدمة في الفضاء وكذلك إنشاء قانون فضاء، وتم الاتفاق مع 32 جامعة لإنشاء قمر صناعي مصغر.

صناعة مصر للأقمار الصناعية

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر صنعت أقمارا فضائية دون خبرات أجنبية، وتم إطلاقها نهاية 2019، ما يثبت القدرة العملية والعلمية للعلماء المصريين، مبينا أن شبابا من الجامعات صمموا قمرا صناعيا صغيرا يقدم كل الخدمات، مشيرا إلى أنه تم توزيع القمر على 21 كلية متخصصة في الفضاء بمصر.

وأكد أن القمر الصناعي وزنه يبدأ من كيلو ويصل لعدة أطنان، ولكن الاتجاه حاليا لاستخدام الأقمار الصغيرة، ويكون هذا القمر الصغير موجودا في كل محافظة من أجل تعليم طلاب الجامعات على استخدامه، مشددا على أن هناك تعاونا بين نيجيريا وغانا وأوغندا ومصر والسودان من أجل إنشاء برامج فضائية تبادلية لتعليم الطلاب.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «آخر السنة هنطلق قمر صناعي وزنه 70 كيلو، وفيه قمر صناعي بنبيه مع الصين اللي بتدعمنا في نشاطنا الفضائي في ظل العلاقات القوية بين مصر والصين، ومصر أول دولة تدعمها الصين في برنامج الفضاء».