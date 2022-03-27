اتهامات غربية لروسيا باختراق شركة اتصالات الفضاء الأمريكية Viasat

يُعتقد أن روسيا اخترقت شركة الاتصالات الفضائية الأمريكية Viasat في يوم غزوها لأوكرانيا، بحسب ما قالته bbc، حيث تحقق وكالات المخابرات الغربية في الحادث، ورغم أنها لم توجه اتهامات علنية بعد، إلا أنها تعتقد أن روسيا كانت وراء ذلك.

الهجوم يؤثر على الاتصالات العسكرية والحكومية

وقالت الشبكة، إن هجوما إلكترونيا مرتبطا بالنزاع حتى الآن، حيث يؤثر على الاتصالات العسكرية والحكومية، بشكل عام، ويقول المسؤولون الغربيون إن أوكرانيا أثبتت أنها أكثر مرونة في مواجهة الهجمات الإلكترونية مما توقعه الكثيرون.

وتابعت bbc، أن وكالات استخبارات غربية تحقق في اختراق موقع Viasat، الذي يوفر الاتصالات عبر شبكة من الأقمار الصناعية، حيث يبدو أنها تعرضت لهجوم إلكتروني متطور أدى إلى مسح الأجهزة في اليوم الذي بدأ فيه الغزو، كما أثرت على دول أخرى في أوروبا، وإن لم تكن المملكة المتحدة.

البنية التحتية لشبكتها الأساسية والقمر الصناعي نفسه لم يتضررا

وقالت شركة Viasat لبي بي سي إنها كانت تحل محل أجهزة خوادم بعض العملاء، لكن البنية التحتية لشبكتها الأساسية والقمر الصناعي نفسه لم يتضررا.

وقالت في بيان «تعمل فياسات بنشاط مع الموزعين لاستعادة الخدمة لمستخدمي النطاق العريض الثابت في أوروبا المتأثرين بهذا الحدث»، ولم تذكر الشركة من تعتقد أنه وراء الهجوم الإلكتروني وقالت إن الحكومة الأمريكية ستقدم الإسناد في الوقت المناسب

السلطات الإلكترونية الأمريكية على دراية بتهديدات شبكات الاتصالات الفضائية

في الأيام الأخيرة، حذرت السلطات الإلكترونية الأمريكية من أنها «على دراية بالتهديدات المحتملة لشبكات الاتصالات الفضائية الأمريكية والدولية»، وحث مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (Cisa) مقدمي الخدمات على تحسين أمنهم بسبب استمرار المخاطر المحتملة.

يُعتقد أن وكالة المخابرات العسكرية الروسية، GRU، كانت وراء اختراق Viasat، وفقًا لتقرير نشر في واشنطن بوست، ويقول مسؤولون آخرون إن المخابرات العسكرية الروسية قادت عمليات ضد أوكرانيا.