مسلسل يوتيرن الحلقة 9.. ريهام حجاج حامل من كريم قاسم كذبة أميرة على يوسف

أحداث مثيرة شهدها مسلسل يوتيرن الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، من بينها استمرار نانسي صلاح، صديقة «يارا» وزوجة أخيها في الإيقاع بين صديقتها وزوجها أيمن القيسوني «يوسف»، إذ كذبت عليه وأقنعته أنها كانت على علاقة بابن خالتها كريم قاسم «خالد»، وحملت منه قبل الزواج، وكانت تسافر معه لفترات طويلة بحجة عملهما معًا كقباطين بحرية.

مسلسل يوتيرن الحلقة 9

وصممت نانسي صلاح، صورا مفبركة لمحادثات بين ريهام حجاج «يارا» وكريم قاسم «خالد»، توضح وجود علاقة محرمة بينهما، وسمعته رسائل بينها وبين صديقتها في سياق آخر غير المقصود به، لتحاول إقناعه بكذبتها، بسبب أنها كانت معجبة به قبل زواجه من «يارا»، ضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 9.

يوتيرن الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج

وتفاجأت ريهام حجاج «يارا» بالقبض عليها من منزلها، وبعدها ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بعد معرفة الشرطة بتفاصيل حادث قتلهما لسيدة عن طريق الخطأ بصدمها بالسيارة، وتبين بعد ذلك أن زوجها أيمن القيسوني «يوسف» هو صاحب البلاغ ضدها، وأرسل صور الحادث للشرطة.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد محمود حجازي، عبير صبري، صفاء الطوخي ونانسي صلاح وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.