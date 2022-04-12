يبحث العديد من الأشخاص عن العملات المختلفة ويهتمون بما تسجله في البنوك ومحال الصرافة خاصة في ظل توتر المشهد السياسي العالمي، ومن ضمن ما يبحثون عنه سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في مصر، والذي سجل ارتفاعا صباح أمس الاثنين بقيمة قرش واحد في جميع البنوك أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.73 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.89 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.89 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتي «بيريوس» بسعر 4.90 جنيه، مقابل 4.85 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء بسعر 4.92 جنيه، مقابل 4.88 جنيها للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو4.92 جنيه، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.92 جنيه، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.90 جنيه، مقابل 4.82 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 4.92 جنيه، مقابل 4.87 جنيه للشراء.