سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم 9-4-2022 في مصر، استقرارا في جميع البنوك أمام الجنيه المصري دون زيادة.

ولا تعاني العملة السعودية من نقص في البنوك وشركات الصرافة، حيث يشهد الطلب هدوءً لدى شركات الصرافة تزامنًا مع عمرة شهر رمضان الكريم، وتبيع شركات الصرافة الريال بحد أقصى 10 آلاف ريال سعودي، ولكن وفقا لشروط من أهمها البطاقة الشخصية والباسبور مختوما بالتأشيرة للمملكة.

افضل أسعار بيع وشراء الريال في البنوك

وشهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-4-2022 أفضل قيمة له للبيع في بنك hsbc بنحو 4.88 جنيها، بينما سجل في بنك مصر سعر 4.89 جنيها كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وتستعرض صد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي 4.9109 للبيع مقابل 4.7506 للشراء.

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك الأهلي المصري 4.8979 جنيه للبيع، مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.903 جنيه للبيع، مقابل 4.8751 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.8978 جنيه للبيع مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.9035 جنيه للبيع، مقابل 4.8699 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9037 جنيه للبيع مقابل 4.8604 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.903 جنيه للبيع مقابل 4.8259 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك بلوم بسعر 4.9031 جنيه مقابل 4.8751 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.904 جنيه، مقابل 4.7195 جنيه للشراء.