سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر.. مستقر لدى البنوك كافة

سجّل سعر الريال السعودي أمس الخميس 7-4-2022 في مصر، استقرارا في أغلب البنوك أمام الجنيه المصري عقب ارتفاع تراوح ما بين قرش وقرشين وفق آخر تحديث للبنوك.

وتتوافر العملة السعودية في البنوك وشركات الصرافة، حيث يشهد الطلب هدوءً لدى شركات الصرافة بعد تزامنًا مع عمرة شهر رمضان الفضيل.

شروط الحصول على الريال السعودي من البنوك وشركات الصرافة

ولشراء الريال السعودي يتطلب فقط البطاقة الشخصية وجواز السفر به التأشيرة، من البنوك وشركات الصرافة، وفقا لعلي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة.

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم أفضل قيمة له للبيع ليوم الجمعة 8-4-2022 في بنك hsbc بنحو 4.88 جنيه، بينما سجل في بنك مصرسعر 4.89 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك الأهلي المصري 4.8979 جنيه للبيع، مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.903 جنيه للبيع، مقابل 4.8751 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.8978 جنيه للبيع مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.9035 جنيه للبيع، مقابل 4.8699 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9037 جنيه للبيع مقابل 4.8604 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.903 جنيه للبيع مقابل 4.8259 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك بلوم بسعر 4.9031 جنيه مقابل 4.8751 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.904 جنيه، مقابل 4.7195 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي 4.9109 للبيع مقابل 4.7506 للشراء.