«كورونا» يجتاح «الكنيست» الإسرائيلي.. و«نتنياهو» يخالط مصابا بالفيروس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة بدولة الاحتلال، طلب من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الخضوع لـ الحجر الصحي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة صحة الاحتلال، كشفت في وقت سابق، عن إصابة 4 من موظفي «الكنيست» بـ «كورونا»، فيما قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إنه يشتبه في أن أحد الـ4، مصاب بسلالة «أوميكرون».

بدورها، قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن المسؤول الإسرائيلي، تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست، «البرلمان»، الأربعاء الماضي، قبل تأكيد إصابة مدرب كان بقربه بـ الفيروس.

الطلب من 130 موظفا بـ«الكنيست» الدخول في الحجر الصحي

كما تم الطلب من 130 موظفا بـ«الكنيست» الدخول في الحجر الصحي، وكذلك الأمر بالنسبة لعضو برلمان الاحتلال سيمون ديفيدسون.

واقتربت إصابات كورونا، حول العالم من تسجيل، 274 مليون حالة، منذ ظهور الفيروس أواخر العام قبل الماضي 2019، وسجلت الإصابات 273910678 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5359854 حالة وفاة، بينما ارتفعت حصيلة حالات الشفاء عالميا إلى 245802516 حالة.

الصحة الكويتية تعلن عن 81 إصابة بـ الفيروس..و«صفر وفيات»

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، امس الجمعة، صفر وفيات بـ«كورونا» و81 إصابة بالفيروس، و30 حالة تعاف، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند2466 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 413972 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إلى أن حصيلة حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد، ارتفعت إلى 411030 حالة.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، صفر وفيات بـ«كورونا» و26 حالة إصابة بـ الفيروس، وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الوفيات استقر عند 852 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 39900 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» في موريتانيا إلى 38.6 ألف

وأضافت الصحة الموريتانية، ان البلاد سجلت 41 حالة شفاء من «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 38670 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «أخبار» الموريتانية.

ارتفاع إجمالي إصابات بريطانيا إلى 11.1 مليون حالة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 93045 إصابة بـ«كورونا» و 111 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 11190354 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 147048 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، صنفت المؤسسة المكلفة بالمراقبة الصحية، أمس الجمعة، فرنسا والدنمارك منطقتين عاليتي المخاطر، مما يعني فرض حجر على الوافدين غير المطعمين من البلدين. وتشهد ألمانيا، ارتفاعا في عدد الإصابات بـ«كورونا»

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إن بلاده، عليها أن تستعد لـ موجة هائلة جديدة مرتبطة بتفشي سلالة «أوميكرون». وسيطبق الإجراء اعتبارا من غدا الأحد، ويشمل الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا.

ويعني الإجراء الألماني، أن على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم ضد «كورونا» أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من الفيروس أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم.

رئيس وزراء فرنسا: «أوميكرون» سينتشر بسرعة كبيرة.. و«ماكرون» يلغي زيارته إلى مالي

وفي فرنسا، أشار رئيس وزراء البلاد، جان كاستكس، إلى أن «أوميكرون» سينتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنه سيصبح المتحور السائد من مطلع العام المقبل 2022، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ألغى، زيارة كان يفترض أن يقوم بها لدولة مالي، بعد غد الاثنين، للقاء الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا، وقضاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية بسبب أزمة «كورونا».

وفي الدنمارك، والتي سجلت، امس الجمعة، إصابات بـ«كورونا» تجاوزت 11 ألف حالة، أعلنت السلطات، منع قسم واسع من الأنشطة الثقافية وفرض قيود جديدة على الحياة الليلية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بـ«كورونا».

«البنتاجون»: نرصد ارتفاعا في إصابات سلالة «دلتا» الهندية

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، رصد ارتفاعا في إصابات سلالة «دلتا» الهندية من فيروس «كورونا» في صفوف القوات المسلحة الأمريكية، فيما قالت حاكمة «نيويورك»، كاثي هوشول، إن الولاية الأمريكية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في يوم واحد، مشيرة إلى تجاوز عدد الإصابات 21000 حالة، امس الاول الخميس.

وأوضحت هوشول، في بيان، أن زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا» في فصل الشتاء تذكير بأن الفيروس لم ينته بعد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.