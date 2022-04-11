«مهند» طفل قادرون باختلاف مفاجأة مسلسلات رمضان: مصطفى شعبان وفَّى بوعده

شارك الطفل مهند عماد في مسلسل دايماً عامر، وعُرف مهند أثناء احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بأصحاب الهمم في «قادرون باختلاف» باسم سفير الإنسانية بعد ما اقترح تدريس مادة احترام الآخرين بالمدارس والجماعات، كما طلب من الفنان مصطفى شعبان، مقدم الاحتفالية، المشاركة معه في المسلسل المقبل، قائلاً: «أنا معاك في المسلسل الجاي .. تمام».

وتفاجأ الجماهير بظهور الطفل مهند في مسلسل دايماً عامر، بعد ما أوفى الفنان مصطفى شعبان بوعده وجعله يشارك بالحلقة 9 وهو يغني بصوت عذب وجميل، أمام ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية، وتجسد دورها ميرنا نورالدين، وميس ماهيتاب، مدرسة المسرح واللياقة البدنية، وتقوم بدورها سينتيا خليفة.

الظهور الأول لسفير الإنسانية بمسلسل دايماً عامر

«طالما بتتكسف يبقى هتغني» بهذه الكلمات بدأ مستر عامر مشهده بعد ما رفض الطفل «مهند» الغناء وهو شاعر بالخجل ليطمنئه ويخبره أنه مميز ومختلف عن الآخرين، بامتلاكه موهبة لا يمتلكها باقي الناس، فيضحك الطفل بسعادة ويكمل غناء.

وقال مهند عماد في تصريح خاص لـ «الوطن»: «أجسد دور أحد الطلاب بمدرسة رؤية الخاصة، والتي يعمل فيها المشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق اللى بيجسد شخصيته مصطفى شعبان»، مضيفاً أنه في البداية كان قلقاً من الظهور أمام الكاميرا خاصة أنها المرة الأولى له إلا أن مصطفى شعبان طمأنه وشجعه على تقديم المشهد.

كواليس مشهد غناء الطفل «مهند»

وعن كواليس اختياره للمسلسل، قال «مهند» إنه قبل تصوير الحلقة بأسبوع تفاجأ بمكالمة من صناع العمل يحددون له ميعاد لمقابلة المخرج مجدي الهواري بعد ترشيحه للظهور في دور الطالب صاحب الصوت المميز: «كان إحساس حلو إني أشارك في مسلسل كبير كهذا، وفرحان أكتر بردة فعل الجماهير خاصة أنهم افتكروني».

وأضاف أن مصطفى شعبان ساعده لتقديم أفضل أداء للشخصية، ودعمه خلال مشاهده، لافتا إلى أن يشارك في عدة حلقات من المسلسل وليس حلقة أمس فقط: «بيكلموني قبل التصوير بأسبوع علشان أقدر أحضر نفسي لأن التصوير بياخد وقت من يومين لتلاتة أيام».