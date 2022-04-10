أزمة مصطفى شعبان بعد هروب فريد من منزله.. مسلسل دايما عامر الحلقة 9

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 9، اتهام ناصر سيف والذي يجسد شخصية والد الطالب فريد فرج، عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ويجسد دوره مصطفى شعبان، بالتسبب في هروب نجله من المنزل.

مسلسل دايما عامر الحلقة 9

وتفاجأ لطفي، وكيل المدرسة ويجسد شخصيته صلاح عبدالله، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 9، بوالد الطالب فريد، يتحدث بصوت عالٍ، ويتهم المشرف الاجتماعي بالتسبب في ضياع ابنه وتحريضه على الهروب من المنزل، وحرص لطفي على تهدئته والاستماع إليه حتى لا تحدث أي مشكلات بالمدرسة.

وذهب عامر عبدالرازق، في مسلسل دايما عامر، إلى مستر بهجت مسؤول شؤون الطلبة، لمعرفة تفاصيل أكثر عن فريد، وتوصل لعنوان صديقه، ليسارع بالذهاب إلى هناك، وتفاجأ فريد وصديقه بوجود المشرف الاجتماعي أمامه، ويطلب منه الحديث معه.

وتوعد عامر عبدالرازق، صديق فريد بمحاسبته فيما بعد، باعتباره أحد طلاب مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال.

كان عامر سبق وذهب لوالد فريد ليخبره بأن نجله يعيش أزمة بسببه، واضطر لتأجير شخص ما ليلعب ولي أمره أمام إدارة المدرسة، الأمر الذي جعل والد فريد يذهب لنجله ويعتدي بالضرب عليه، ويهدده بالسفر للخارج وإبعاده عن مصر، الأمر الذي جعل فريد يهرب من المنزل.