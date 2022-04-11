يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 10 والقنوات الناقلة للوقوف على تفاصيل أكثر، وما الذي يحدث داخل مدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم بين ناشونال وانترناشونال، وتطور الخلافات بين طلاب المدرسة، وخطوات عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي لاحتوائهم.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 10 والقنوات الناقلة

تأتي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 10 والقنوات الناقلة كما يلي: إذ يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما تشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 10 والقنوات الناقلة، العرض على قناة on في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض على شاشة التليفزيون المصري ومنصة watch it الإلكترونية.

واستلم مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، مهام منصبه بعد تعيينه بشكل خاطئ، نتيجة تشابه الأسماء مع خبير تربوي بالجامعة الأمريكية.

ويسعى عامر عبدالرازق، لإزالة الخلافات بين طلاب ناشونال وانترناشونال، بعد المعركة التي دارت بين عدد منهم والاشتباك الأيدي، والتخطيط لرحلة سياحية تجمعهم لمزيد من التقارب فيما بينهم وإزالة الخلافات.