مصطفى شعبان يسعى لإعادة فريد للمنزل.. مسلسل دايما عامر الحلقة 10

يشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 10 التي تعرض مساء اليوم على عدد من القنوات منها ON، والحياة، والتليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية، محاولات عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، الذي يؤدي دوره مصطفى شعبان، التفاهم مع الطالب فريد والتحدث معه بعد هروبه من منزل أبيه.

مسلسل دايما عامر الحلقة 10

في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 10، يلتقي عامر عبدالرازق، مع الطالب فريد، ويؤدي دوره يوسف وائل نور، للاستماع إليه بعد تركه منزل والده، بعدما نشبت مشادة بينهما، ويسعى عامر لإقناع فريد بالهدوء، وعدم التسرع في قرارته والعودة لمنزل أبيه.

والد فريد يتهم مصطفى شعبان بتحريض نجله على الهروب

كان والد فريد توجه إلى المدرسة للشكوى من عامر عبدالرازق، واتهامه بتحريض نجله على الهرب من المنزل، والتقى مستر لطفي وكيل المدرسة الذي يقوم بدوره صلاح عبدالله، الذي استمع إليه ووعده بحل المشكلة.

جاء اتهام والد فريد لـ عامر عبدالرازق بسبب هروب نجله، بعد زيارته له والتأكّيد له أن نجله في خطر، ويعيش أزمة كبيرة اضطرته لتأجير شخص ما ليقوم بدور ولي أمره بعد استدعاء المدرسة له.

وذهب والد فريد إلى المنزل واعتدى على نجله بالضرب ووبخه وعنفه وهدده بعدم استكمال تعليمه في مصر والسفر للخارج والعيش هناك للتخلص من المشاكل التي يتسبب له فيها، الأمر الذي دعا نجله يهرب من المنزل.