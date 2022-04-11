خبيرة تجميل تتحول بالمكياج لـ«عامر عبدالرازق» في مسلسل «دايما عامر»

أبهرت خبيرة التجميل نانسي زيدان، الشهيرة على موقع «تيك توك»، متابعيها، بعد تحولها بالماكياج لشخصية «عامر عبدالرزاق» التي يجسدها مصطفى شعبان هذا العام في مسلسل «دايما عامر».

خبيرة تجميل تتحول لمصطفى شعبان في دايما عامر

نشرت «نانسي» مقطع فيديو لها، وهي تتحول لشكل الفنان مصطفى شعبان في المسلسل الرمضاني «دايما عامر»، خلال مشهد يتحدث خلاله عن التربية الحديثة.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل «دايما عامر»

شهدت الحلقة الـ9 من مسلسل «دايما عامر»، أحداث عديدة من أبرزها هروب الطالب فريد فرج من منزله، بسبب اعتداء والده بالضرب عليه، ليتهم والده المشرف الاجتماعي «عامر عبدالرزاق»، بأنه سبب هروب ابنه، ويحاول البحث عن الولد لإعادته إلى منزله، وبالفعل يجده عن صديق مقرب له.

وتدور أحداث «دايما عامر»، حول أزمة التعليم من مشاكل دروس خصوصية، وتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم، والعلاقة بينهم، وأيضا علاقة المدرسين بالطلاب.

يعرض مسلسل دايما عامر يوميا، على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة 6:55 صباحًا، بجانب عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.