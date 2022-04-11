البورصة تتراجع للجلسة السادسة على التوالي والسوقي يخسر 14.6 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعي لمؤشراتها للجلسة السادسة على التوالي، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 1.55% عند مستوى 10728.66 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.33% مغلقًا عند مستوى 1810.55 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2755.15 نقطة متراجعا بنسبة 2.19%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 2.11%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.11%، ليغلق الجلسة عند 1849.93 نقطة، وبلغت قيم التداولات 838.952 مليون جنيه، من خلال التداول على 173.8 مليون سهم، وتنفيذ 28507 صفقات، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 16 سهما، وانخفض 97، واستقر 78 سهمًا.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 696.318 مليار جنيه، بخسائر 14.6 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 89.6 مليون جنيه للمصريين، و108.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 197.8 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»، فقد مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة، وأغلق متراجعا بضغط من استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي، التي اتجهت نحو الهبوط منذ بداية التعاملات اليوم؛ مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10600 نقطة.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، يدفع المؤشر الرئيسي للصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10800 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 11000 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع المحلل المالي أنَّ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، شهد أيضا هبوطا منذ بداية التعاملات اليوم، بضغط من الأداء السلبي أيضا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر 1800 نقطة.

وتوقع عيد، أنه في حالة استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، يؤهله ذلك لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 1900 نقطة.