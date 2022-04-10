البورصة المصرية.. المؤشر الثلاثيني يتداول أدنى مستوى عند 11000 نقطة

شهدت منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد في البورصة المصرية، تراجع المؤشرات بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.10% إلى مستوى 10979.83 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.32%، عند مستوى 1894.97 نقطة.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.39%

وهبط مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.39%، بحلول منتصف تداولات الجلسة عند مستوى 2871.09 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.44% عند مستوى 1915.36 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، وقت كتابة التقرير نحو 191.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 47.6 مليون سهم عبر تنفيذ 9308 صفقة، فيما جرى التداول على 176 سهما، ارتفع 14 منها، فيما انخفض 46 سهما واستقر 116 دون تغيير.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 4.3 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 716.517 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ تداول مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أدنى مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة، يدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني عند 10600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أنّ المؤشر يتداول أدنى مستوى 1900 نقطة، وهم ما يدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 1600 نقطة، وحال ظهور عمليات شراء قرب مستوى الدعم الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1900 نقطة.