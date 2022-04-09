اعرف بكم سعر الذهب اليوم عيار 21.. ارتفع 6 جنيهات رغم إجازة البورصة

في ظل الاضطراب الذي يشهده المعدن الأصفر، ترتفع معدلات البحث من المواطنين على محرك البحث العالمي «جوجل» ويسأل الكثيرون: بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة؟ باعتباره العيار الأكثر انتشارًا في مصر وشعبية، إذ شهد في نهاية معاملات اليوم ارتفاعًا طفيفًا يقدر بنحو 6 جنيهات في الجرام الواحد، والأسعار المعلنة لا تتضمن قيمة المصنعية التي تختلف من مكان لآخر.

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21

وفي السطور التالية، يعرض موقع بوابة «الوطن» الإجابة على تساؤل المواطنين: بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق المحلي؟ باعتباره العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، فضلا عن باقي الأعيرة والجنيه الذهب، والسبائك الذهبية، وفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة:

أسعار الذهب

وجاء متوسط سعر عيار الذهب عيار 24 بنحو 1143 جنيهًا، مقابل 1136 جنيهًا، بفارق حوالي 8 جنيهات، بينما سعر الذهب اليوم عيار 21 في نهاية المعاملات اليوم السبت أصبح بسعر ألف جنيه، مقابل 994 جنيهًا صباح اليوم، بفارق 6 جنيهات.

والأقل من حيث الارتفاع كان من نصيب الذهب عيار 18، إذ وصل في نهاية اليوم 857 جنيهًا مقابل 852 جنيهًا بفارق 5 جنيهات، أما الجنيه الذهب عيار 21 ووزن 8 جرامات فربح نحو 48 جنيهًا حيث سجل في نهاية اليوم 8 آلاف جنيه مقابل 7952 جنيهًا.

أسباب ارتفاع الذهب في نهاية معاملات اليوم

وعلى الرغم من أن اليوم السبت هو إجازة البورصات العالمية، ما يعني استقرار الذهب عالميًا حتى بداية المعاملات يوم الاثنين القادم، إلا أن سبب الارتفاع هو تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفق تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» من نادي نجيب سكرتير شعبة الغرفة التجارية بالقاهرة.