البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي لمؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 0.29% عند مستوى 11347.96 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.22% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1930.44 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2928.8 نقطة متراجعا بنسبة 0.2%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.4%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.4%، ليغلق الجلسة عند 1953.91 نقطة، وبلغت قيم التداولات 729 مليون جنيه، من خلال التداول على 282.6 مليون سهم، وتنفيذ 27687 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 31 سهما، وانخفض 71 آخرين، واستقر 91 سهمًا.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 731.472 مليار جنيه، بخسائر 1.4 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 87.6 مليون جنيه للمصريين، و3.5 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 91.2 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعا بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة مرة أخرى، مدعوماً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1960 نقطة

وتابع المحلل المالي، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، محافظاً على مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة، بفضل الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة، يدعم ويدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1960 نقطة.